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2026 Dünya Kupası: Ekvador: 0 Curaçao: 0

2026 Dünya Kupası: Ekvador: 0 Curaçao: 0
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2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao arasındaki maç golsüz sona erdi. Curaçao, turnuva tarihindeki ilk puanını aldı.

2026 Dünya Kupası E Grubu 2. Hafta maçında Ekvador, Curaçao ile 0-0 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ve Curaçao Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Curaçao kalecisi Eloy Room'un 15 kurtarış yaparak damga vurduğu maç golsüz sona erdi. Bu yıl ilk kez Dünya Kupası'na katılan ve ilk golünü Almanya'ya karşı kaydeden Dick Advocaat yönetimindeki Curaçao, bu sonuçla Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını da aldı.

E Grubu'nun son haftasında Ekvador, Almanya ile karşılaşacak. Curaçao ise Fildişi Sahili'nin rakibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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