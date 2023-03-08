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Ekran başında maçı bekleyenlere büyük sürpriz! Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan gecikme

Spor Haberleri

Ekran başında maçı bekleyenlere büyük sürpriz! Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan gecikme

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham-Milan karşılaşmasını bekleyen futbolseverler, maçın başlamamasıyla büyük sürpriz yaşadı. Yollardaki yoğun trafik nedeniyle maçın başlama saati değiştirildiği bildirdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'ın Milan'ı ağırladığı Son 16 Turu rövanş karşılaşmasını izlemek için ekran başına oturan maçın başlamamasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

TRAFİK NEDENİYLE GECİKTİ

İngiliz yetkililer, stat yollarında oluşan yoğun trafik sebebiyle problem yaşandığını UEFA'ya bildirdi. UEFA, karşılaşmanın 10 dakika geç başlayacağını duyurdu.

Ekran başında maçı bekleyenlere büyük sürpriz! Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan gecikme

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ekran başında maçı bekleyenler gerekli önlemlerin alınmamasına hayli tepki gösterdi. Futbolseverler sosyal medyada tepki paylaşımları yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Tottenham Hotspur FC Milan Spor Haberler

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