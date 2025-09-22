Haberler

Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay
Güncelleme:
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay
Fenerbahçe Kulübü'nde 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi. Sadettin Saran'a karşı sadece 257 oy farkla seçimi kaybeden Ali Koç, boş kullanılan 407 oy için kendi seçim ekibine büyük öfke gösterdi. Koç, bu boş oyları seçimi kaybetmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak gördü. Ali Koç'un oyları 1 senede 4.396 eridi ve Fenerbahçe'nin 2025 seçimlerinde tam 407 kişi boş oy kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını 257 oy farkla Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

7 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Ali Koç'un başkanlığındaki 7 yıllık dönem sona ererken, 2025 seçimleri kulüp tarihine damga vurdu. Koç, geçtiğimiz yıl Aziz Yıldırım'a karşı 16 bin 464 oy almıştı. Ancak bu yılki seçimde oyları 12 bin 068'e düştü. Koç'un bir yılda 4 bin 396 oy kaybetmesi dikkat çekti.

BOŞ OYLAR KRİZİ

Seçimin ardından en çok konuşulan detay ise boş kullanılan oylar oldu. Fenerbahçe'nin 2025 seçimlerinde tam 407 kongre üyesi boş oy kullandı.

Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla başkan seçildiği yarışta yalnızca 257 oy farkla kaybeden Ali Koç, kendi seçim ekibine bu konu için büyük tepki gösterdi. Koç, boş oyların seçim sonucunda belirleyici rol oynadığını ifade ederek, yenilginin en önemli sebebi olarak gördü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (3)

Engin Kaya:

Çalgıcı gitti, humarcı geldi. Vay Fenerbahçe’m vay.

35.5ksk:

Koltuk sevdası… Ne katkın oldu? Başarısızsan gideceksin arkadaş. Babanın kulübü değil burası.

Netherill:

bitti artık kurtulduk. gelen gideni aratacak bunu aziz başkanın dönemindede yaşadık ama ali koçun durumu çok daha farklıydı çok şükür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
