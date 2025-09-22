Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışını 257 oy farkla Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadı.

7 YILLIK DÖNEM SONA ERDİ

Ali Koç'un başkanlığındaki 7 yıllık dönem sona ererken, 2025 seçimleri kulüp tarihine damga vurdu. Koç, geçtiğimiz yıl Aziz Yıldırım'a karşı 16 bin 464 oy almıştı. Ancak bu yılki seçimde oyları 12 bin 068'e düştü. Koç'un bir yılda 4 bin 396 oy kaybetmesi dikkat çekti.

BOŞ OYLAR KRİZİ

Seçimin ardından en çok konuşulan detay ise boş kullanılan oylar oldu. Fenerbahçe'nin 2025 seçimlerinde tam 407 kongre üyesi boş oy kullandı.

Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla başkan seçildiği yarışta yalnızca 257 oy farkla kaybeden Ali Koç, kendi seçim ekibine bu konu için büyük tepki gösterdi. Koç, boş oyların seçim sonucunda belirleyici rol oynadığını ifade ederek, yenilginin en önemli sebebi olarak gördü.