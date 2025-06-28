Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Süper Lig'de Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takıma imza atmayan Sergen Yalçın sahalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Yalçın yeniden bir takımın başına geçmeden önce oldukça titiz davranıyor. Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan, 52 yaşındaki hoca yeni zaferlere imza atacağı bir takımın başına geçmek istiyor

EKİBİNE HAZIR OLUN TALİMATI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Antalyaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın'ın macerası kısa sürmüş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Bu sezonu çalışmadan geçiren Sergen Yalçın, ekibine gelecek sezon için hazır olun talimatı verdi.

İNGİLTERE'DEN TALİBİ VAR

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. İngiliz medyasının duyurduğu habere göre; ligi 15. sırada tamamlayan QPR'nin, İspanyol teknik adam Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi. Bu kapsamda Ada ekibinin listesinde Sergen Yalçın'ın da olduğu ve deneyimli teknik adama teklif götürüleceği öne sürüldü. Şartların oluşması durumunda Sergen Yalçın, QRP ile İngiltere macerasına başlayabilir.