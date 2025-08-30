Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'ı 3-1 Yenerek Bundesliga'da İkinci Galibiyetini Aldı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'un da 1 gol attığı maçta konuk olduğu Hoffenheim'ı 3-1 yenerek Almanya Bundesliga'da sezona 2'de 2'yle başladı.

Bundesliga'nın 2. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Eintracht Frankfurt, 17 ve 27. dakikalarda Ritsu Doan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken 51. dakikada milli futbolcu Can Uzun, takımının 3. golünü attı. Hoffenheim, Grischa Prömel'in 90+1. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye indirse de karşılaşma 3-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
