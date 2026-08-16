EGO Spor, Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu

EGO Spor Kulübü, Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.

Başkent Vilnius'taki organizasyonda mücadele eden EGO Spor, finale yükselme başarısı gösterdi.

Final maçını 2-1 kazanan Vilnius Beyzbol Akademisi şampiyonluğa ulaşırken, EGO Spor ikinciliği elde etti. Organizasyonda üçüncü sırayı ise Fransa'nın Les Rabbits de Clapiers-Jacou takımı aldı.

Kaynak: AA