TFF, hastaneye kaldırılan Egemen Korkmaz'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Hırvatistan maçında yere düşmesi sonucu yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz için bilgilendirmede bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan maçın 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.