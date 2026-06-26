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Ege temsilcileri Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Glint Manisa Basket, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Denizli temsilcisi ilk kez Avrupa'ya giderken, Manisa Basket üçüncü kez Avrupa heyecanı yaşayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki Ege temsilcileri Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Glint Manisa Basket, yeni sezonda Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa vizesi alan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ile üçüncü kez Avrupa heyecanı yaşayacak Manisa Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme etabından itibaren katılacak. Ön elemedeki rakipler, 8 Temmuz'da İsviçre'de çekilecek kurayla belli olacak. Temsilcilerimiz ön elemeyi geçmeleri halinde gruplarda yer alacak. Elenen takımlar ise Avrupa'da yollarına FIBA Europe Cup'ta devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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