Ege Cup 2025 Başlıyor: Aliağa Petkimspor Ev Sahipliği Yapacak

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ev sahipliği yapacağı Ege Cup 2025, yarın başlayacak. Turnuvada Türk Telekom, Merkezefendi, Aliağa Petkimspor ve Trabzonspor takımları yer alacak. Tribünlere girişler ücretsiz.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi ev sahipliği yapacağı hazırlık turnuvası Ege Cup 2025 yarın iki maçla başlayacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki turnuvada saat 15.30'da Türk Telekom- Merkezefendi, 18.00'de Aliağa Petkimspor- Trabzonspor maçları oynanacak. Organizasyonda tribünlere girişler ücretsiz olacak. Ege Cup'ta ilk günün mağlupları 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te üçüncülük maçına, galipleri ise 15.30'da finale çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
