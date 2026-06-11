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Türk kadın yelkencilerden dünya şampiyonasında birincilik

Türk kadın yelkencilerden dünya şampiyonasında birincilik
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Nevra Eker liderliğindeki tamamı kadın sporculardan oluşan 'Efsane Yoğurt' ekibi, Fransa'da düzenlenen J70 Corinthian Dünya Şampiyonası'nda 'Women Helm' kategorisinde birinci oldu.

Uluslararası yelken yarışlarında başarılı bir performans ortaya koyan Nevra Eker liderliğindeki 'Efsane Yoğurt' ekibi, J70 Corinthian Dünya Şampiyonası'nda "Women Helm" kategorisinde birincilik elde etti. Şampiyonada yarışan ve tamamı kadın sporculardan oluşan üç ekipten biri olan "Efsane Yoğurt", 90 tekne arasında mücadele etti.

Türk yelkenciliğini uluslararası platformlarda temsil eden 'Efsane Yoğurt', 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen J70 Corinthian Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli yelken organizasyonları arasında gösterilen şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 90 tekne katıldı. Yarışlar, sıcak hava dalgasının etkisiyle oluşan değişken rüzgarlar ve zorlu deniz koşulları nedeniyle yüksek rekabet düzeyine sahne oldu. Ekipler, farklı hava ve deniz şartlarına uyum sağlayarak yarışlarını tamamlarken, 'Efsane Yoğurt' teknesi sergilediği istikrarlı performansla öne çıktı.

Şampiyonada tamamı kadın sporculardan oluşan yalnızca üç takım yer alırken, bunlardan biri Nevra Eker'in dümenciliğini üstlendiği 'Efsane Yoğurt' oldu. Nevra Eker, Melis Baykan, Melike Aşçı, Ceren Celayir ve Feyza Kayran Gül'den oluşan ekip, dünya çapındaki güçlü rakiplerine karşı gösterdiği performans sonucunda "Women Helm" kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

"Seviyemizi her yıl daha da geliştireceğiz"

Nevra Eker, elde edilen başarıyla ilgili şunları söyledi: "Ağırlıklı erkek yelkencilerin olduğu rekabetçi J70 sınıfında da daha fazla kadın dümenci ve takımlar olmalı. Tamamen Türk kadın yelkencilerden oluşan bir ekiple J70 sınıfında yarışmaktan gurur duyuyoruz. Seviyemizi her yıl daha da geliştireceğiz."

Mücadele gücü, ekip uyumu ve doğru strateji ile fark oluşturan 'Efsane Yoğurt', kazandığı birincilikle Türk sporuna değer katarken, genç kadın yelkenciler için de ilham veren bir başarı hikayesi yazdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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