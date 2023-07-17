Efsane sporcuya selam çaktılar! Milli voleybolcular söyledikleri zafer şarkısıyla mest etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyon oldu. Takım, zaferin ardından efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan filmin müziği olan "Naim" şarkısını seslendirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i yenerek şampiyonluğa ulaşmasının ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. "Cep Herkülü" olarak adlandırılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin müziğini milli voleybolcuların söylemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
TÜM EKİP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ
FIVB Milletler Ligi'ni tarihinde ilk kez kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, zaferin gelmesinin ardından "Naim" şarkısını seslendirdi. Tüm ekibin şarkıyı söylediği anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
9 dünya ve 5 olimpiyat rekoru bulunan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı "Naim" filminin müziğini, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları tarafından söylenmesi büyük beğeni topladı. Milli voleybolcuların görüntüleri kısa sürede binlerce izlenme aldı.