Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, Manchester United U18 takımıyla Old Trafford'da ilk resmi maçına çıkarak kariyerinde özel bir ana imza attı.

  • Kai Rooney, 16 yaşında, Manchester United U18 formasıyla FA Gençlik Kupası son 16 turunda Derby County U18'e karşı oynanan maçta süre aldı.
  • Kai Rooney, maçın 99. dakikasında Godwill Kukonki'nin yerine oyuna girdi ve Manchester United U18, uzatmalarda rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
  • Kai Rooney'nin babası Wayne Rooney, oğlunun Old Trafford'daki ilk resmi maçını tribünden izledi.

Manchester United U18 forması giyen 16 yaşındaki Kai Rooney, FA Gençlik Kupası son 16 turunda Derby County U18'e karşı oynanan maçta süre aldı. Babası Wayne Rooney'nin yıllarca efsaneleştiği Old Trafford'da sahaya çıkan genç futbolcu, dikkatleri üzerine çekti.

UZATMALARDA OYUNA GİRDİ

Mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken, uzatmalara giden karşılaşmada Manchester United rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kai Rooney, 99. dakikada Godwill Kukonki'nin yerine oyuna dahil oldu.

BABASI TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Kai Rooney'nin Old Trafford'daki ilk resmi maçını, babası Wayne Rooney de tribünden izledi. Baba-oğul için bu anlar duygusal karelere sahne oldu.

MEVKİSİ VE PROFİLİ

Manchester United altyapısında gelişimini sürdüren Kai Rooney, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde görev yapabiliyor. Genç yaşına rağmen fiziksel yapısı ve oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

