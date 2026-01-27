Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı
Real Madrid efsanesi Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, İspanyol deviyle profesyonel sözleşmeye imza attı. Real Madrid altyapısında forma giyen Enzo Alves, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu adım, İspanyol futbolunda dikkat çekti.
ENZO ALVES REAL MADRID'DE PROFESYONEL OLDU
Real Madrid altyapısında forma giyen Enzo Alves, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Efsane futbolcu Marcelo'nun oğlu olan genç oyuncunun bu adımı, İspanyol futbolunda dikkat çekti.
ALTYAPIDAN A TAKIM YOLU
Uzun süredir Real Madrid altyapısında gelişimini sürdüren Enzo Alves'in profesyonel kontrata imza atması, kulübün genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.