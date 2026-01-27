Haberler

Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Real Madrid efsanesi Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, İspanyol deviyle profesyonel sözleşmeye imza attı. Real Madrid altyapısında forma giyen Enzo Alves, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Bu adım, İspanyol futbolunda dikkat çekti.

  • Enzo Alves, Real Madrid ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
  • Enzo Alves, efsane futbolcu Marcelo'nun oğludur.
  • Enzo Alves, Real Madrid altyapısında forma giymektedir.

Real Madrid efsanesi Marcelo'nun oğlu Enzo Alves, İspanyol deviyle profesyonel sözleşmeye imza attı.

ENZO ALVES REAL MADRID'DE PROFESYONEL OLDU

Real Madrid altyapısında forma giyen Enzo Alves, kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Efsane futbolcu Marcelo'nun oğlu olan genç oyuncunun bu adımı, İspanyol futbolunda dikkat çekti.

Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

ALTYAPIDAN A TAKIM YOLU

Uzun süredir Real Madrid altyapısında gelişimini sürdüren Enzo Alves'in profesyonel kontrata imza atması, kulübün genç yeteneklere verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

