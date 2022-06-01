Efsane futbolcu Fatih Terim'in izinden gidiyor! Galatasaray'ın gençlerini şampiyon yaptı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray U19 takımı, Gelişim Ligi'nde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluğa ulaştıran goller ise 51'de Ahmed Jafeli ve 67'de Yusuf Erdem Gümüş'ten geldi.
2021-2022 Sezonu U19 Elit Ligi Şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek lig bitimine 1 hafta kala 86 puan ile şampiyonluğa ulaştı.
HAKAN BALTA ÇALIŞTIRIYOR
Galatasaray U19 takımını teknik direktör Hakan Balta çalıştırıyor. Bu sezon sarı kırmızılı takım ile 37 maça çıkan Hakan Balta, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 86 puan topladı.
4. KUPA
Sarı kırmızılı ekip 2014, 2016 ve 2019 yılları arasında U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Galatasaray bu şampiyonlukla beraber 4. kupasını kaldırdı.