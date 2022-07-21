Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor - Haberler

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Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Son dönemlerde ilginç olaylarla gündeme gelen dünyaca ünlü efsane boksör Mike Tyson, verdiği demeçle çok konuşuldu. Yaşayan efsane Tyson yaptığı açıklamada yakında öleceğini düşündüğünü söyledi.

56 yaşındaki eski boks şampiyonu, Hotboxin Podcast'e verdiği demeçte endişe verici ifadeler kullandı. The Sun'ın aktardığı habere göre, Mike Tyson yakın zaman öleceğini düşünüyor.

Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor

"SON KULLANMA TARİHİM ÇOK YAKIN"

Efsane boksör Mike Tyson, "Elbette hepimiz bir gün öleceğiz. Aynaya baktığımda yüzümde o küçük lekeleri görüyorum.'Vay canına. Bu, son kullanma tarihimin çok yakın olduğu anlamına geliyor, çok yakında' diyorum."

"PARA BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Eski yıldız boksör Mike Tyson paranın mutluluk getirmediğini belirterek, "Para benim için önemli değil. İnsanlara her zaman söylüyorum. Paranın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Çok paran olduğunda yenilmez olduğuna inanıyorsun bu doğru değil" dedi.

Efsane boksör Mike Tyson'dan endişe verici sözler: Ölümüm yaklaşıyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Mike Tyson Spor Haberler

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