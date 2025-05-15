Eflani'de Türkiye'nin İlk İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası Düzenlendi

Eflani'de Türkiye'nin İlk İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası Düzenlendi
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Karabük'ün Eflani ilçesinde Türkiye'de ilk defa düzenlenen İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası, 17 ilden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'ün farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Karabük'ün Eflani ilçesi, Türkiye'de ilk kez düzenlenen İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Eflani Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 17 ilden 150 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 'Spor Şehri Karabük' sloganına uygun çalıştıklarını belirterek, Karabük'te hem federasyon faaliyetleri hem okul sporları hem de ANALİG müsabakaları gibi farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Eflani'de organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Güven, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu kapsamında Türkiye'de ilk defa kadınlar ve erkekler dalında Kuşak Güreş Turnuvası'nı gerçekleştiriyoruz. İlimize 17 ilden 150'ye yakın sporcu geldi. Bu çerçevede de ilimizde de bu branşın canlanması, ilçelerimizde bu branşın canlanması yönünde de önemsiyoruz. Biz Karabük olarak farklı federasyonlarımızın farklı organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Farklı illerden Karabük'e, Eflani ilçemize gelen sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum" dedi.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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