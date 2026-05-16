Efeler Yolu Ultra Trail'de heyecan başladı

İzmir'in doğal güzellikleri ile tarihi mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail'de heyecan dolu mücadele başladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyonda 8 ülkeden 264 sporcu, Birgi'den başlayan zorlu parkurlarda mücadele ediyor. Türkiye'nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri olan Efeler Yolu'nda gerçekleşen ultra trailin ilk gününde gerçekleştirilen 50K ve 30K yarışları tamamlandı. Sporcular sabahın erken saatlerinde Birgi'den start alarak dağ yolları, tarihi patikalar ve doğal parkurlarda mücadele etti.

50K ve 30K etaplarının startını İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan verdi. İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Efeler Yolu Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra; Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 sporcu yer alıyor. Efeler Yolu Ultra Trail'in 50K'lık parkurunda erkeklerde Güngör Özege 6: 28: 56.15'lık derecesiyle, kadınlarda Beyza Güzel 7: 15: 41.47'lik derecesiyle birinci oldu. 30K'lık parkurda ise erkeklerde Fatih Topçu 3: 36: 51.80'lik derecesiyle, kadınlarda Itır Atadiyen 4: 22: 46.12'lik derecesiyle zirvede yer aldı.

YARIN 15K VE 5K PARKURLARI KOŞULACAK

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'deki Efeler Yolu Ultra Trail'de yarın 15K ve 5K yarışları gerçekleştirilecek. 15K saat 09.00'da, 5K ise saat 10.00'da start alacak. Yarışların ödül töreni ise aynı gün saat 12.00'de Birgi'de düzenlenecek.

