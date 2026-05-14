İzmir'de yapılacak Efeler Yolu Ultra Trail'de 8 ülkeden 264 sporcu mücadele edecek

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 16-17 Mayıs'ta ikinci kez düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail'e 8 ülkeden 264 sporcunun katılacağı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre valilik koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda sporcular, Ege'nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında ter dökecek.

Tarihi Birgi Mahallesi'nin merkez başlangıç ve bitiş noktası olacağı yarışlara, Türkiye, Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 atlet katılacak. Organizasyon kapsamında katılımcılar 50, 30, 15 ve 5 kilometrelik parkurlarda mücadele verecek.

Etkinlik programına göre 16 Mayıs Cumartesi günü 50 kilometrelik parkur saat 07.00'de, 30 kilometrelik yarış ise saat 09.00'da başlayacak.

17 Mayıs Pazar günü ise 15 kilometrelik yarış saat 09.00'da, 5 kilometrelik parkur da saat 10.00'da start alacak. Yarışların ödül töreni ise bu iki yarışın ardından Birgi'de yapılacak.

Organizasyona adını veren ve Bornova'dan başlayıp Selçuk'taki Meryem Ana Evi'ne kadar uzanan 513 kilometrelik Efeler Yolu, tarihi köyler, yaylalar ve eski patikalar üzerinden Ege'nin kültürel mirasını sporcularla buluşturuyor.