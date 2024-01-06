TÜRŞAD, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Efeler Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Gürkan Gül

TÜRŞAD: Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Graciano da Silva Filho, Fatih Eren Uğur, Cansin Ogbai Enaboifo, Muhammed Kaya, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündag, Yusuf Eken, Yiğit Hamza Aslan, Davide Kovac, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Görkem Sertel, Pavel Kuklinski, Turgut Lelik

Setler: 25-20, 25-21, 20-25, 25-16

Süre: 1 saat 55 dakika (26, 31, 31, 57) - BİTLİS