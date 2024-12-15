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TÜRŞAD, Ziraat Bankkart'a 3-0 Yenildi

TÜRŞAD, Ziraat Bankkart'a 3-0 Yenildi
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Efeler Ligi'nin 13. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Setler 17-25, 12-25 ve 17-25 sonuçlarıyla tamamlandı. Maç Bitlis'te Adicevaz salonunda yapıldı.

Efeler Ligi'nin 13. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Ziraat Bankkart'a 3-0 yenildi.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Yavuz Akdemir, Gülhan Gül

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gsorgiev

Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Wouther Ter Maat, Hilmi Şahin, Toncek Stern, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Haci Şahin, Paolo Zonca, Faik Samet Güneş, Trevor Clevenot, Zeka Çağatay Kır, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik

Setler: 17-25, 12-25, 17-25 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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