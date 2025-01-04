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Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Spor Toto: 3

Efeler Ligi: TÜRŞAD: 0 Spor Toto: 3
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Efeler Ligi 14. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Efeler Ligi 14. hafta maçında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Spor Toto'ya 3-0 yenildi.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Recep Karakoç, Fatih Ayla

TÜRŞAD: Gjorgi Gjorgiev, İbrahim Emet, Taha Erden Muriç, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson Velazguez, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gjorgjev

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Ümit Demir, Doğan Karakoç, Thomas Edgar, Gökhan Gökgöz, Beytullah Hatipoğlu, Mustafa Koç, Salvador Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Kaan Bülbül, Muhammed Kaya, Garrett Muagututia

Setler: 17-25, 20-25, 16-25 - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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