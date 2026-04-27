Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı

Ziraat Bankkart'ın liberosu Berkay Bayraktar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-26 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kulüp tarihinin 5'inci lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "Beraber, daima, daha güçlü" yazan tişörtler giydi.

Ziraat Bankkart'ın 27 yaşındaki liberosu Berkay Bayraktar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Galatasaray HDI Sigorta oyuncularına ikincilik, Ziraat Bankkart oyuncularına da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Efeler Ligi'nin şampiyonu voleybolculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.

Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'ın oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş

Son düdük çalar çalmaz Kerem'in o sözleri stat hoparlörüne verilmiş
Nesli tükenmekte olan orangutana elektronik sigara içiren sporcu büyük tepki çekti

Beğeni uğruna yaptığı akıl alır gibi değil! Kariyeri tek videoda bitti
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
Kalp krizi sonrası nakil böbreği iflas etti: Sağlığıma kavuşursam kana kana su içeceğim

Kalp krizi sonrası hayatı kabusa döndü! Tek hayali kana kana su içmek