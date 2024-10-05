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Efeler Ligi'nde İzmir Derbisi: Altekma ve Arkas Spor Karşılaşıyor

Efeler Ligi'nde İzmir Derbisi: Altekma ve Arkas Spor Karşılaşıyor
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2024-2025 sezonu Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma, Arkas Spor'u ağırlayacak. İki İzmir temsilcisinin mücadelesi Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Arkas Spor, yeni sezona olduğu gibi bu maça da zafer parolasıyla hazırlanıyor.

Efeler Ligi'ndeki sezonun ilk hafta maçında iki İzmir temsilcisi Altekma ile Arkas Spor yarın karşı karşıya gelecek.

Altekma ile Arkas Spor, Efeler Ligi 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçında yarın Atatürk Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Altekma'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yeni sezona Balkan Kupası ve Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı müzelerine götürerek hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, "Kaldırdığımız 2 şampiyonluk kupası sezon öncesi takım için büyük moral oldu. Bu moralle lige de galibiyetle başlamak hedefindeyiz. İzmir'in Efeler Ligi'ndeki diğer temsilcisi Altekma ile fair-play ruhunun ön planda olduğu bir maç oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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