Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı transfer etti

Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı transfer ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi ekibi Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı kadrosuna kattı. Başkent ekibi, milli formayla önemli başarılar kazanan Efe'nin yeni sezonda takımın başarısı için mücadele edeceğini açıkladı; oyuncu son olarak İtalya'da Cisterna Volley'de oynamıştı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, 24 yaşındaki smaçör Efe Bayram'ı transfer etti.
Başkent ekibinin açıklamasında, "Milli formayla önemli başarılara imza atan Efe, yeni sezonda Ziraat Bankkart formasıyla takımımızın başarısı için mücadele edecek." denildi.
Efe Bayram, son olarak İtalya'da Cisterna Volley forması giydi. Sezon başında Volley Prata ile sözleşme imzalayan voleybolcu, ardından Ziraat Bankkart ile anlaşmaya vardı.
Kaynak: AA