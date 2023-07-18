Efeler 09 Spor, kaleci Kemal Mert Özyiğit ile anlaşma sağladı

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarında iç transferde kaleci Kemal Mert Özyiğit ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon devre arasında Kahramanmaraşspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki Aydınlı Kemal Mert Özyiğit, daha önce TFF 1.Lig'de 3, TFF 2.Lig'de 56, TFF 3.Lig'de 52 ve Türkiye Kupası'nda 11 kez forma giyerken, takımımızda da 4 kez kalemizi korudu. Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Yeni sezonda yeniden takımımızda kalemizi koruyacak olan başarılı oyuncumuz Kemal Mert Özyiğit'e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz' denildi.