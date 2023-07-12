Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber ile Görüşme Yaptı
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK, geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra teknik direktör Veyis Kanber ile görüşme gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Eymen Atay, yeni bir yönetim oluşturma çalışmalarının yanı sıra iç transfer görüşmelerine de başlayacak.
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynadıktan sonra suskunluğa bürünen Efeler 09 SFK ilk görüşmeyi teknik direktör Veyis Kanber ile yaptı. Bir yandan kulübe yatırımcı arayan Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, yeni bir yönetim oluşturmak için de çalışma yürütürken, iç transfer öncesi teknik direktör Veyis Kanber ile masaya oturdu. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmede Kamber ve ekibinin durumu görüşülürken, bir yandan da yeni sezon için kulüpte kalacak ve gidecek futbolcuların isimleri konuşuldu. Kanber ile büyük ölçüde anlaşan Başkan Eymen Atay'ın iç transfer görüşmelerine de teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda başlayacağı öğrenildi.
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