Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Ömer Kaplan'dan Darp İddiası

Teknik patron Kaplan şöyle konuştu: "Teknik adam olarak devamlı araya girmeme rağmen özellikle rakip takım kaptanı Yusuf Akbulut ve Ahmet Devret tarafından yere düşürülüp özellikle kafama darbeler aldım. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabük şehrine yakışmayan bu oyuncuları Allah'a havale ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Kaplan, hastaneden darp raporu alıp karakolda şikayetçi olduğunu da söyledi. Efeler, son hafta 2 puan ve bir basamak gerisinde düşme hattındaki 1922 Konyaspor'u küme düşmekten kurtulmak için ağırlayacak.