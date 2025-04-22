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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Ömer Kaplan'dan Darp İddiası

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Ömer Kaplan'dan Darp İddiası
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3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK'nın teknik direktörü Ömer Kaplan, Karabük İdmanyurdu maçının ardından soyunma odası tünelinde darp edildiğini iddia etti. Kaplan, rakip takım oyuncularının kendisine saldırdığını ve darp raporu alarak karakola şikayette bulunduğunu açıkladı.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Efeler 09 SFK'nın teknik direktörü Ömer Kaplan, geçen pazar günü Karabük İdmanyurdu deplasmanında yaşanan olaylar sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabaka sonunda soyunma odası tünelinde kendisinin ve futbolcularının darp edildiğini iddia eden Kaplan, "Ne kadar bizi olayların içine çekmeye çalışsalar da oyuncularımla beraber ligdeki son maçımızı düşünerek sakin kalmaya çalışıp soyunma odamıza giderken tünelde organize bir şekilde darp edildik" dedi.

Teknik patron Kaplan şöyle konuştu: "Teknik adam olarak devamlı araya girmeme rağmen özellikle rakip takım kaptanı Yusuf Akbulut ve Ahmet Devret tarafından yere düşürülüp özellikle kafama darbeler aldım. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Karabük şehrine yakışmayan bu oyuncuları Allah'a havale ediyorum ve hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Kaplan, hastaneden darp raporu alıp karakolda şikayetçi olduğunu da söyledi. Efeler, son hafta 2 puan ve bir basamak gerisinde düşme hattındaki 1922 Konyaspor'u küme düşmekten kurtulmak için ağırlayacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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