Efeler 09 SFK, Silifke Belediyespor'u 4-1 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderliğini sürdüren Efeler 09 SFK, evinde Silifke Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Efeler'in gollerini Tayyip, Soner ve Atakan attı.

Burhan CEYHAN / AYDIN,

STAT: İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık

EFELER 09 SFK: Kemal - Köksal, Enver (Dk. 40 Furkan Çarkçı), Enescan, Furkan Külekçi, Burak (Dk. 76 Atakan), Muhammed, Tugay (Dk. 67 Soner), Hakan Can, Uğur (Dk. 67 Berkan), Tayyip (Dk. 76 Mert)

SİLİFKE BELEDİYESPOR: Rasim - Cenk, Erhan, Anıl (Dk. 75 Furkan), Ahmet, Suat, İbrahim (Dk. 46 Mustafa), İhsan, Dede, Emin Can, Halil (Dk. 54 Emirhan)

GOLLER: Dk. 47 Tayyip, Dk. 67 Soner, Dk. 88 ve 90+4 Atakan ( Efeler 09 SFK), Dk. 74 (Pen.) Dede (Silifke Bld)

SARI KARTLAR: Enver, Uğur, Soner ( Efeler 09 SFK), Dede, Erhan, Cenk (Silifke Bld)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Erhan, Dk. 81 Dede (Silifke Bld)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor deplasmanındaki galibiyetle liderliği devralan Efeler 09 SFK, evinde Silifke Belediyespor'u da farklı yenerek koltuğunu korudu: 4-1. Efeler'in gollerini 47'nci dakikada Tayyip, 67'nci dakikada Soner, 88 ve 90+4'üncü dakikalarda Atakan attı. Silifke'nin tek golü 74'üncü dakikada penaltıdan Dede'den geldi. Konuk ekip 59'uncu dakikada Erhan, 81'inci dakikada ise Dede'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla lider Efeler puanını 21 yaptı.