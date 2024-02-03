Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti
TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Sabutay Alper, Polat ve Tayyip Mevlüt gol atan taraf olurken, Gülhan ise Sapanca Gençlikspor'un 2 golünü kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Veysel Karani Özkan, Hakan Özler, Eren Hadak
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Murat dk. 61), Furkan Külekci (Enver dk. 61), Ömer (Furkan Çarkçı dk. 68), Sabutay Alper, Enis (Uğur Çetinkaya dk. 61), Polat, Burak, Tugay, Hakan Can, Tayyip Mevlüt
Sapanca Gençlikspor: Volkan Mert, Enver, Hasan (Ahmet dk. 58), Muhammed Egemen, Ömer, Bekir Can (Yavuzhan dk. 46), Ensar, İlyas, Berkay (Tolga Arslan dk. 60), Alihan, Gülhan
Goller: Sabutay Alper (dk. 14), Polat (dk. 31), Tayyip Mevlüt (dk. 57) (Efeler 09 SFK), Gülhan (dk. 11 ve 59) (Sapanca Gençlik)
Sarı kartlar: Enis (Efeler 09 SFK), Ensar (Sapanca Gençlik) - AYDIN