Efeler 09 SFK, Mert Özyiğit ve Uğur Çetinkaya ile sözleşme yeniledi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, kaleci Mert Özyiğit ve orta saha Uğur Çetinkaya ile yeniden anlaşma sağladı. Süleyman Çelik ise takımdan ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, iç transferde iki futbolcusuyla daha yeniden anlaşma sağladı. Teknik direktör Veyis Kanber'le yola devam etme kararı alıp daha önce takım kaptanı Sabutay'la sözleşme yenileyen Aydın temsilcisi, kaleci Mert Özyiğit ve orta saha Uğur Çetinkaya'yı da kadroda tuttu. Geçen sezon devre arasında Kahramanmaraşspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Mert, Efeler 09'da 4 maça çıktı. Uğur ise 18 resmi müsabakada oynayıp 3 gol attı. Öte yandan yeşil-beyazlılar orta alanda görev yapan Süleyman Çelik'le yollarını ayırdı.