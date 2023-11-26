Efeler 09 SFK, Karşıyaka'ya 3-2 mağlup oldu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde Karşıyaka'ya 3-2 yenildi. Maçta Tuğay Adamcıl ve Uğur Çetinkaya'nın attığı goller Efeler 09 SFK'ya galibiyet getiremedi.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Karşıyaka'ya 3-2 mağlup oldu.
Hakemler: Okan Kayataş, Turgut Evran, Melih Tan
Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Köksal, Berkan (Uğur dk. 66), Enescan, Furkan Ç. (Mert Efe dk. 66), Sabutay Alper, Polat, Atakan, Tuğay (Burak dk. 58), Hakan Can, Tayyip Mevlüt
Karşıyaka: Haydar, Ferdi, Alpay, Fatih, Emre (Yasin dk. 46), Enes, Mustafa (Emre K. dk. 71), Sefa (Hakan dk. 85), Ömer Alper, Barış, Cenk Ahmet (Erdinç dk. 86)
Goller: Tuğay Adamcıl (dk. 43 pen.), Uğur Çetinkaya (dk. 74) (Efeler 09 SFK), Yasin Ozan (dk. 49, 81), Enes Nalbantoğlu (dk. 58) (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Mert Efe Çölbeyi (Efeler 09 SFK)
Sarı kartlar: Uğur Çetinkaya, Hakan Can Durdu (Efeler 09 SFK), Alpay Koldaş (Karşıyaka) - AYDIN