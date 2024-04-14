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Efeler 09 SFK Anadolu Üniversitesi ile Berabere Kaldı

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TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Anadolu Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı

Hakemler: Recep Buğra Çetin, Burak Menteşe, Batuhan Sarıgül

Efeler 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 86 Emirhan), Enescan (Dk. 65 Furkan T.), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis (Dk. 77 Murat), Burak, Atakan (Dk. 65 Tayyip Mevlüt), Tuğay, Uğur (Dk. 77 Eren)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Anadolu Üniversitesi: Şener, Deniz, Furkan Mehmet, Rıdvan, Umut, Metin Emre (Dk. 80 Tezcan), İbrahim (Dk. 80 Okan), Halil İbrahim, Abdullah, Ali Fırat, Furkan (Dk. 90+1 Emirhan)

Teknik Direktör: Engin Çalışır

Sarı kartlar: Furkan Külekci, Kemal Mert Özyiğit, Furkan Tuşik (Efeler 09 SFK), Hüseyin Tokmak (Anadolu Üniversitesi)

Goller: Dk. 78 Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 83 (P) Umut Akpınar (Anadolu Üniversitesi) - AYDIN

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Üniversitesi Burak Özbakır Umut Akpınar Efeler Spor Güncel Haberler

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