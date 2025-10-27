Haberler

Efe Carl Demirli, 29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası'nda Şampiyon Oldu

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası'nda Efe Carl Demirli, yıldızlar 69 kilogram 'Kick Light' kategorisinde şampiyonluk elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, başarılarından dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası müsabakalarının şampiyonu Efe Carl Demirli oldu.

29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası müsabakaları, 25-26 Ekim 2025 tarihinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan sporcu Efe Carl Demirli, yıldızlar 69 kilogram 'Kick Light' kategorisinde şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
