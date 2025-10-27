Efe Carl Demirli, 29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası'nda Şampiyon Oldu

Eskişehir'de düzenlenen 29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası müsabakalarının şampiyonu Efe Carl Demirli oldu.

29 Ekim Kick Boks Cumhuriyet Kupası müsabakaları, 25-26 Ekim 2025 tarihinde Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan sporcu Efe Carl Demirli, yıldızlar 69 kilogram 'Kick Light' kategorisinde şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR