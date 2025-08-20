Efe Aslan Milli Takım Kadrosuna Seçildi

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Efe Aslan, Oryantiring Milli Takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Efe, 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenen seçme yarışmalarında gösterdiği performansla milli takıma seçilerek Bursa'daki kampa katıldı.

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Efe Aslan, milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerinden Ceren Coşkun ve Efe Aslan, sezon boyunca topladıkları puanlarla 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde İnegöl'de düzenlenen Oryantiring Milli Takım 2. Etap Seçme Yarışmaları'na katıldı. Yarışmalarda gösterdiği performansla ilk 4 sporcu arasına giren Efe Aslan, milli takım kadrosuna seçilerek Bursa Kestel'deki kampa katıldı. Aslan, 4-7 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan'ın Strelcha şehrinde yapılacak Balkan Oryantiring Şampiyonası'nda hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. - ESKİŞEHİR

