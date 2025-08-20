Efe Aslan Milli Takım Kadrosuna Seçildi
Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencilerinden Ceren Coşkun ve Efe Aslan, sezon boyunca topladıkları puanlarla 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde İnegöl'de düzenlenen Oryantiring Milli Takım 2. Etap Seçme Yarışmaları'na katıldı. Yarışmalarda gösterdiği performansla ilk 4 sporcu arasına giren Efe Aslan, milli takım kadrosuna seçilerek Bursa Kestel'deki kampa katıldı. Aslan, 4-7 Eylül 2025 tarihlerinde Bulgaristan'ın Strelcha şehrinde yapılacak Balkan Oryantiring Şampiyonası'nda hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. - ESKİŞEHİR