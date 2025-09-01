''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı

La Liga 2 ekiplerinden FC Andorra, Galatasaray'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Galatasaraylı taraftarların çok şey beklediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, Sarı-kırmızılılara veda etti.

LA LIGA 2'DE MÜCADELE EDECEK

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2023 yazında A takıma yükselen Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu. İspanyol takımı tarafından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

BİRÇOK TAKIMLA ANILMIŞTI

Efe Akman'ın ismi geçmiş dönemlerde Getafe, Utrecht, Vitesse, Anderlecht ve Olympiakos ile de anılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 9 müsabakada görev yaptı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıerkan ballı:

Hani bu arda gulerden daha iyidi ????????

Haber YorumlarıYok canım:

Bir dünya devinden başka bir dünya devine transfer. Tebrikler

Haber YorumlarıDoğuş:

Bu dev buna fazla bile.

