''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı

Galatasaraylı taraftarların çok şey beklediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, Sarı-kırmızılılara veda etti.

LA LIGA 2'DE MÜCADELE EDECEK

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2023 yazında A takıma yükselen Efe Akman, FC Andorra'ya transfer oldu. İspanyol takımı tarafından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

BİRÇOK TAKIMLA ANILMIŞTI

Efe Akman'ın ismi geçmiş dönemlerde Getafe, Utrecht, Vitesse, Anderlecht ve Olympiakos ile de anılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Genç yıldız, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'da tüm kulvarlarda 9 müsabakada görev yaptı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.