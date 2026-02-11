Haberler

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç başladı

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maç başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükusta Ediz Gürel, Hollandalı rakibi Jorden van Foreest ile oynadığı özel maçın ilk oyununu kaybetti. Ankara'da düzenlenen karşılaşma, 12 oyundan oluşan bir seri halinde gerçekleştirilecek.

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın ilk oyununu kaybetti.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada ilk hamleler yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan karşılaşmanın klasik tempo kategorisindeki ilk oyununu, 26 yaşındaki Van Foreest kazandı.

17 Şubat'ta sona erecek karşılaşma, 6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşacak. Kazanan taraf 1500, kaybeden ise 1000 avro para ödülü alacak.

Klasik oyunlar, ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına dahil edilecek. Hızlı ve yıldırım hamle kategorisindeki oyunlar ise gösteri niteliğinde olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama olmadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'de ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama olmadı
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı