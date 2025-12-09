Haberler

Bahis soruşturmasında A kadrosunun tamamı ceza alan Edirnespor transfer için destek bekliyor

Edirnespor, bahis soruşturması nedeniyle 17 futbolcusunun ceza almasının ardından transfer desteği bekliyor. Teknik sorumlu Ümit Tütünci, takımın ciddi oyuncu sıkıntısı yaşadığını ve kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor, transfer dönemi için destek bekliyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü." dedi.

Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, şöyle devam etti:

"Bu takım için büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeylere dayanamıyoruz, her şeyin sonuna geldik. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bu takım Edirnelilerin, biz gelip geçiciyiz. Bu takıma birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımın sonuna kadar yanındayım. Herkes hata yapabilir. Bizler de istemeden, bilmeden hata yapıyoruz. Bunlar düşünülerek, planlanarak yapılmış şeyler değil."

Sportif Direktör Ahmet Erginler de kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi.

Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler, "Can Bartu'yu hafta sonu oynayacağımız maça davet edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
