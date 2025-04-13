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Edirnespor, Olaylı Maçta Tepecikspor ile Berabere Kaldı

Edirnespor, Olaylı Maçta Tepecikspor ile Berabere Kaldı
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Edirnespor, TFF 3. Lig 4. Grup'taki 28. hafta karşılaşmasında evinde Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı. Oyun içinde yaşanan tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti.

Edirnespor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında evinde oynadığı ve olaylı geçen maçta Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yiğit Çam, Kenan Özcan

Edirnespor : Orhan Kurşun, Alperen Özşahin, Atakan Gündüz, Batuhan Tunçay, Mehmet Taşcı, (Oğulcan Şahin dk. 46), Efe Yüceer, (Mustafa Yalçınkaya dk. 85), Turan Yılmaz, Ümit Can Tokcu, Berat Eyüpoğlu (Emir Özsoy dk. 65), İhsan Furkan Deniz (Cumhur Yılmaztürk dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu

Tepecikspor: Suphi Dağ, Kemal Tokak, Osman Bodur, Kerem Kılıç, Caner Solmaz, Özgür Deryol, Mustafa Samican Keskin, Mustafa Berke Çelik, (Rauf Öktem dk. 78), Abdurrahman Emek, (Erçağ Evirgen dk. 90+4) Berkay Ceylan, (Berat Değirmenci dk. 88), İlker Avşar

Goller: Turan Yılmaz (dk. 56 ve 90) (Edirnespor), Abdurrahman Emek (dk. 44) (Tepecikspor), Ruf Öktem (dk. 83) (Tepecikspor)

Sarı kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Emre Yalçınkaya (Edirnespor), Osman Bodur (Tepecikspor) - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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