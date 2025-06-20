Edirneli Pehlivanlar Kırkpınar'a Hazırlanıyor

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarı hedefleyen Edirneli pehlivanlar, sıcak havaya rağmen antrenmanlarına devam ediyor. Tecrübeli güreşçiler, gençlere destek vererek madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Edirneli pehlivanlar hazırlıklarını madalya hedefiyle sürdürüyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek Kırkpınar'da başarı elde etmek isteyen pehlivanlar, antrenmanlarını sürdürüyor.

"Usta" tabir edilen tecrübeli güreşçiler, deneyimlerini genç pehlivanlarla paylaşıyor.

Sıcak havaya rağmen Sarayiçi'nde çalışmalarını kesintisiz sürdüren yaklaşık 15 pehlivan, ev sahibi oldukları güreşlerde kürsüde yer alarak Edirne'yi başarıyla temsil etmek istiyor.

"Edirne Kırkpınar'da madalyasız kalmayacak"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'de pehlivanların çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Antrenmanları ziyaret ederek pehlivanların eksiklerini giderdiklerini belirten Delen, "Sporcularımızın yağ ve kispet gibi eksiklerini tamamlamaya çalışıyor, elimizden geldiğince destek veriyoruz. Edirne'de şuan 4 grup pehlivan Kırkpınar'a hazırlık yapıyor." dedi.

Delen, kulüp temsilcileriyle yaptıkları toplantıda belirlenen plan çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Edirne'yi bu yıl madalyasız bırakmak istemediklerini ifade eden Delen, "Ümit ediyorum ki bu sene Edirne Kırkpınar'da madalyasız kalmayacak. Buradan sözünü verelim. Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından büyük yatırımlar yapıldı. Türkiye'de nerede güreş varsa araç kaldırıldı. Biz de bu yatırımları karşılıksız bırakmayarak Kırkpınar'da madalya alacağız." diye konuştu.

"Ata sporuna sahip çıkan destek veren herkese teşekkür"

Edirne Belediyesi pehlivanlarına tecrübelerini aktaran eski pehlivanlardan Talat Çelik de Kırkpınar'ın yaklaşmasıyla heyecanın doruğa çıktığını belirtti.

Yağlı güreşin olimpiyatlarının Kırkpınar olduğunu aktaran Çelik, "Edirne'nin ilgisi biraz daha artarsa başpehlivan yakında geliyor. Allah'ın izniyle Kırkpınar haftasına kadar hazır olacağız. Ata sporuna sahip çıkan destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Edirne Belediyesi pehlivanlarından Serkan Makas da Antalya'da güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini, çalışmalarına Edirne'de devam ettiklerini söyledi.

Katıldıkları tüm lig güreşlerinde madalya aldıklarını dile getiren Makas, "Güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah Kırkpınar'da da kardeşlerimizle birlikte madalya alacağız. Edirne'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Destekleri için Belediye Başkanımız Filiz Gencan Akın'a teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Atakan Makas da ligin ilk etabı olan Manavgat güreşlerinde finale kalıp ikinci olduğunu anımsattı.

Kırkpınar'a hazır olduğunu belirten Makas, "Talat ve Serkan ustalarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kırkpınar'da kulüp olarak 2-3 kürsü hedefliyoruz. Bu yıl Kırkpınar'da başaltı kategorisine yükselmek istiyorum. Lig güreşlerinde de şansımız var ama hedefim bunu Kırkpınar'da başarmak." diye konuştu.

Metin Yıldıztaşı da sıcağa 30 dereceyi geçen sıcağa rağmen antrenmanlara devam ettiklerini belirterek emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını kaydetti.

Pehlivanlar Bayram Gümüşdağ, Burak Altıok, İbrahim Taha Meriç, Burak Kızıltoprak ve Musa Özgün de ustalarının gözetiminde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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