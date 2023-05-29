Edirne Maratonu'nda Depremzedelere Dikkat Çekilecek

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 4 Haziran'da yapılacak 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kente dikkat çekileceğini söyledi. Akdağ, "11 atlet, göğsünde 11 ilin plaka numaralarıyla ve bakanlığın tişörtleriyle yaşanan depreme dikkat çekme farkındalığıyla bu organizasyonda koşacak" dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, bugün Selimiye Meydanı'nda Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Başkanı Serdar İyiiz ile basın açıklaması yaptı. Akdağ, Edirne Maratonu'nda 11 atletin depremden etkilen 11 ilin plaka göğüs numaralarıyla koşacağını söyledi. Akdağ, şöyle konuştu:

"AMACIMIZ BUNU DAHA GÖRÜNÜR KILMAK"

"Gençlik Spor Bakanlığımız şöyle bir faaliyette bulunuyor. Bu yıl Edirne Maratonu'nda 11 atlet 11 ilin plaka göğüs numaralarıyla ve bakanlığın tişörtleriyle yaşanan depreme dikkat çekme farkındalığıyla bu organizasyonda koşacak. Amacımız bunu daha görünür kılmak. Depremzedelerin yaşadığı travmalarına destek olmak ve orada bu sürecin hala işlediğini, bu insanların önümüzdeki süreçte moral, motivasyon ve desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulamak adına bu farkındalığı yapıyoruz.

"AMACIMIZ BURADA 11 ÇOCUKLA GÖREV ALMAK"

Serdar İyiiz ise şunları söyledi:

"Biz bir süreden beri Edirne'de depremzede çocuklara fotoğraf eğitimi veriyoruz. Depremzede Çocuklar Fotoğraf Atölyesi kurduk. 4 haftadır bu eğitimlerimiz veriyoruz. Önümüzdeki hafta 4 Haziran'da koşulacak olan maratonda da depremzede çocuklarımız görev alacaklar. Onlar da maratoncularımızı çekecekler. Bizim 11 çocuğumuz var ama bazıları deprem bölgesine gidip geliyor. Amacımız burada 11 çocukla görev almak. Deprem mağduru 11 ilimizin de temsilen olmasını düşünüyoruz."