Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik eğitimlerini sürdürüyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik jandarması ekipleri, Edirne İtfaiye Müdürlüğünde bilgilendirme programı düzenledi.

Eğitimlerde geçiş üstünlüğü, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları ve trafik kazaları konuları hakkında bilgiler verildi.

Trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Saadet Partisi'nin yerel seçim çalışmaları

Saadet Partisi Edirne İl Sekreteri Faruk Yalçınkaya, yerel seçimlerde belediye başkanı adayının belirlenmesi için "Aday Tespit Komisyonu" kurulduğunu bildirdi.

Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçimlere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlarla bir araya gelerek önerilerini dinlediklerini aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Halkla yüz yüze önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz, yerel seçimlerden beklentilerini dinleyip, partimizin ortaya koyacağı çalışmaları, yerel belediyeciliği ilerilere götürecek, halkımızın var olan problemlerini çözecek çalışmalarımızı dile getiriyoruz. Ülkemize, örnek belediyeciliği milli görüş olarak biz kazandırdık ve önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ve bu belediyeciliğe olan özlemiyle bir kez daha çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İl Başkanı Sinan Tekin'in başkanlığında Aday Tespit Komisyonumuzu kurduk."