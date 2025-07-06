Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Başpehlivan Oldu

EDİRNE'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü yenerek başpehlivan olan Orhan Okulu, Kırkpınar'ın geleneklerini yerine getirdi. Okulu, boynundaki altın kemer ile kent merkezinde kendisini karşılan vatandaşları selamladı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Okulu, yolda yürümekte zorlandı. Okulu, selamlamanın ardından başpehlivanların geleneği olan hamama da gitti.

Tarihi Saray Hamamı'na giden Okulu, hamam girişinde imam tarafından Kuran'ı Kerim ile karşılandı. Okunan duanın ardından Okulu ve ekibi gelenek gereği hamama giderek yorgunluğunu attı. Okulu, "Tarihi geleneğimizi sürdürerek hamama geldik yürüyerek. Halkımıza bizi bu şekilde güzel karşıladığı için çok teşekkür ediyorum. Burada şampiyon olmak nasip oldu 2025 yılında. Bundan önce lig güreşleri vardı, lig güreşlerinde 3 güreşi geride bıraktık. 3'ünde de final yaparak ikisinde birinci, birinde ikinci oldum. Biz şimdi altın kemeri almak için buraya çok iyi hazırlanmıştık. Allah da nasip etti, kemeri taktık bu sene. Buradan bizlerden duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Güreşlerde şimdilik zirvedeyim. Daha 4 güreş etabımız var. Onlarda da elimden gelen her şeyi yaparak şampiyon olmak istiyorum. Küçük yaşlarda bizi güreşe başlatan babamdı, onun emeği çok bende. O da çok heyecanlıydı ve ona armağan ettim" dedi.