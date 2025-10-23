Haberler

Edin Dzeko, UEFA Konferans Ligi Tarihine Geçti

Fiorentina'nın golcüsü Edin Dzeko, Rapid Wien karşısında attığı golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını kazandı. 39 yaşında gösterdiği performansla dikkat çeken Dzeko, kariyerine başarılı kulüplerde devam ediyor.

İSTANBUL, -FIORENTINA'nın golcüsü Edin Dzeko, Rapid Wien karşısında attığı golle UEFA Konferans Ligi tarihine geçti.

Bosna Hersekli futbolcu, 39 yaşında kaydettiği golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. 39 yaşından 213 gün alan ve 40'a merdiven dayayan Fenerbahçe'nln eski golcüsü kırılması güç bir rekora imza attı. Kariyerinde Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya 2 yıllık imza atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
