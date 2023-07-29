Edin Dzeko'nun acı günü! Tabutu bizzat kendisi mezara indirdi

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko acı bir haberle sarsıldı. Boşnak golcünün dedesi hayatını kaybetti. Dzeko'nun dedesi, Saraybosna'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

TABUTU MEZARA KENDİSİ İNDİRDİ

Sarı-lacivertli taraftarların bu yıl çok şey beklediği yıldızın cenaze töreninde bir hayli üzgün olduğu gözlenirken dedesinin tabutunu bizzat mezara kadar indirmesi dikkat çekti.

Cenaze töreninden kareler;