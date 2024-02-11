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Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında gol atarak 5 maçlık suskunluğunu bozdu

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında attığı golle 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi. Dzeko'nun golüyle Fenerbahçe maçta 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko, Alanyaspor karşısında ağları havalandırarak ligde 5 maç aradan sonra gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, 59'uncu dakikada Mert Müldür'ün ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. 37 yaşındaki oyuncu, attığı bu golle Süper Lig'de 5 maç aranın ardından golle buluştu. Son olarak Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında 10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor'a karşı oynanan maçta hat-trick yapan Dzeko, daha sonra oynanan Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandıramamıştı. Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkarttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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