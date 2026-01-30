Haberler

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Güncelleme:
Fenerbahçe kalecisi Ederson, Avrupa Ligi'ndeki FCSB beraberliği sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

FCSB beraberliği sonrası konuşan Fenerbahçe kalecisi Ederson, oyunlarını eleştirirken Süper Lig yarışıyla ilgili sözleriyle Galatasaray'a mesaj verdi.

EDERSON: PASİF OYNADIK, DERS ÇIKARACAĞIZ

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya'da FCSB ile 1-1 berabere kalarak grup etabını tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson, mücadeleyi ve takım performansını değerlendirdi.

Brezilyalı file bekçisi, sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirterek, "Maçın genelinde pasif bir performans sergiledik. Rakibe çok fazla kontratak şansı verdik. Hiçbir maçta bu kadar kontratak fırsatı veremezsiniz. Bunlar ciddi tehlike yaratır. Bu maçtan ders çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG MESAJI: PUAN FARKI KAPANIR

Ederson, Avrupa maçının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi. Liderle aralarındaki puan farkına dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

GALATASARAY gerçekten çok büyük takım , ezeli rakibi avrupada sahaya çıkıyor kendi hatalarını görüp söylüyor ders çıkaracaz diyor ama laf arasında konu galatasaray a geliyor . bir galatasaraylı olarak keşke fener uefa kupasını alsa gurur duysak , 25 yıl sonra bir takım daha şu kupalardan birini getirse ülkemize

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadem kanyılmaz:

Morinho nun dediği gibi galatasaray paronayası

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko:

Birisi buna Mayıs ayında ne olduğunu anlatsın....

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

aç tavuk kendini buğday yangınında sanırmış :)

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Boş lakırtı,bu oyunla mı ?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

