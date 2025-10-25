Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlanmıştı.

STUTGART MAÇINDA GERİ DÖNDÜ

Karadeniz ekibine karşı oynanan maçta ve Karagümrük mücadelesinde formasından uzak kalan Brezilyalı eldiven, Stuttgart karşısında ise kaledeki yerini aldı.

EDERSON'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ederson, Stuttgart maçında iğneyle sahaya çıktı. Deneyimli kalecinin maç öncesi Domenico Tedesco ile görüşme yaparak büyük bir fedakarlık gösterdiği belirtildi.

''TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM''

Ederson'un Tedesco ile görüşmesinde "Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam" diyerek formasını istediği iddia edildi. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyordu.