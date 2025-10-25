Haberler

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un Stuttgart karşılaşmasında fedakarlık göstererek sahada yer aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenico Tedesco ile maç öncesi bir görüşme gerçekleştiren Ederson'un "Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam" diyerek formasını giydiği belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği Ederson, Samsunspor maçı öncesi sakatlandı.
  • Ederson, Stuttgart maçında iğne yapılarak sahaya çıktı.
  • Ederson, Stuttgart maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek 'Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam' dedi.
  • Fenerbahçe'nin Stuttgart maçında kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyordu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlanmıştı.

STUTGART MAÇINDA GERİ DÖNDÜ

Karadeniz ekibine karşı oynanan maçta ve Karagümrük mücadelesinde formasından uzak kalan Brezilyalı eldiven, Stuttgart karşısında ise kaledeki yerini aldı.

EDERSON'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ederson, Stuttgart maçında iğneyle sahaya çıktı. Deneyimli kalecinin maç öncesi Domenico Tedesco ile görüşme yaparak büyük bir fedakarlık gösterdiği belirtildi.

''TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM''

Ederson'un Tedesco ile görüşmesinde "Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam" diyerek formasını istediği iddia edildi. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyordu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.