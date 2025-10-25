Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un Stuttgart karşılaşmasında fedakarlık göstererek sahada yer aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenico Tedesco ile maç öncesi bir görüşme gerçekleştiren Ederson'un "Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam" diyerek formasını giydiği belirtildi.
- Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği Ederson, Samsunspor maçı öncesi sakatlandı.
- Ederson, Stuttgart maçında iğne yapılarak sahaya çıktı.
- Ederson, Stuttgart maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ile görüşerek 'Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam' dedi.
- Fenerbahçe'nin Stuttgart maçında kaleyi Tarık Çetin'in koruması bekleniyordu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlanmıştı.
STUTGART MAÇINDA GERİ DÖNDÜ
Karadeniz ekibine karşı oynanan maçta ve Karagümrük mücadelesinde formasından uzak kalan Brezilyalı eldiven, Stuttgart karşısında ise kaledeki yerini aldı.
EDERSON'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ederson, Stuttgart maçında iğneyle sahaya çıktı. Deneyimli kalecinin maç öncesi Domenico Tedesco ile görüşme yaparak büyük bir fedakarlık gösterdiği belirtildi.
''TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM''
Ederson'un Tedesco ile görüşmesinde "Bu bir kırılma maçı, takımı yalnız bırakamam" diyerek formasını istediği iddia edildi. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe kalesini Tarık Çetin'in koruması bekleniyordu.