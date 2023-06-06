Eden Karzev, 89 gün sonra sahalara geri döndü

Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının 76. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren İsrailli futbolcu Eden Karzev yaşadığı sakatlık sonrası 89 gün sonra sahalara geri döndü.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Müsabakayı 3-1'lik skorla kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Mücadelenin 76. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Eden Karzev, 2 ay 28 gün sonra sahalara geri döndü. İsrailli orta saha, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Gent mücadelesinde sakatlanmış ve 89 gün sonra Süper Lig'in son haftasında tekrar sahalara dönmüş oldu. Ara transfer döneminde takıma dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon turuncu-lacivertli formayla 3'ü Süper Lig, 1'i Konferans Ligi olmak üzere 4 müsabakada görev alabildi. - İSTANBUL