Eda Tuğsuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale kalamadı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar cirit atmada milli atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi. Elemelerde 31. olan Tuğsuz, final bileti alamadı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar cirit atmada milli atlet Eda Tuğsuz, finale kalma başarısı gösteremedi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın elemeleri yapıldı.
Milli atlet Eda Tuğsuz, 55.30'luk derecesiyle 31'inci oldu ve final bileti alamadı.