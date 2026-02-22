Haberler

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan'da altın madalya

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan'da altın madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen Balkan Athletics Indoor Championships'te 400 metre koşusunu altın madalya ile tamamladı. Bu başarı, organizasyon tarihindeki 30 yıl aradan sonra gelen bir ilk olarak kaydedildi.

Balkan Athletics Indoor Championships'e Eskişehir'den katılan Eda Nur Tulum, 400 metrede altın madalya kazandı.

Şampiyona, Sırbistan'ın başkenti Belgrad kentinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyona Eskişehir'den Eda Nur Tulum katıldı. Tulum, 400 metrede altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında ise, "1996'dan bu yana Balkan Salon Şampiyonası'nda madalya alınmasının ardından, 400 metrede 30 yıl sonra gelen altın madalya ile bizleri gururlandıran Eda Nur Tulum'u tebrik ediyoruz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Ülke yine ayakta! Dört bir yandan protesto sesleri yükseliyor
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez paylaşım

Galatasaray maçı biter bitmez flaş paylaşım